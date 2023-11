O Museo de Pontevedra publica o relato para público infantil 'Mar e a pantasma das treboadas'

Portada do libro 'Mar e a pantasma das treboadas' © Deputación de Pontevedra

O Museo de Pontevedra acaba de publicar un relato para público infantil, escrito por Clara do Roxo e con ilustracións de Xavier Magalhães. O libro titúlase 'Mar e a pantasma das treboadas' e nel, unha nena introvertida que non se relaciona cos demais nenos coñece ao pantasma de Teucro, que vive no Museo.

A publicación presentarase o próximo xoves 30 de novembro ás 19:00 horas no claustro do Edificio Sarmiento, onde se exhibirán as ilustracións realizadas para o libro co que o Museo abre outra xanela para achegarse ao público máis novo.

Conta a historia de Mar, unha nena solitaria que só sae da casa para visitar o Museo. Alí vive o pantasma de Teucro, o mítico fundador da cidade de Pontevedra, da que nada queren saber os outros espíritos que habitan o Museo. Unha forte treboada fai que Teucro contacte con Mar a través do ordenador. Aí comeza un intercambio de pareceres, xogos e intereses que, treboada a treboada, se vai convertendo en amizade.

A autora do texto é Clara do Roxo. Filla de emigrantes galegos nacida en Caracas, volveu a Galicia con dez anos de idade e na actualidade reside en Vigo. É licenciada en Xeografía e Historia. Despois de obter varios premios de relato, en 2012 publicou a novela infantil 'A princesiña que conducía unha locomotora' (Editorial Galaxia). A partir de entón sucédense as publicacións infantís, xuvenís ou para adultos, todas elas alicerzadas na emoción e na visibilidade. Ademais, desenvolveu obradoiros de escritura creativa e impulsou diversas iniciativas culturais, como a Asociación Cultural CatroPatacos e o colectivo de narradoras e músicos 4ghatos.

O responsable das ilustracións é Xavier Magalhães, pontevedrés de nacemento e vigués de adopción. Apaixonado da pintura, fórmase primeiro de maneira autodidacta e logo co seu mestre Laxeiro, viaxando e expoñendo en países como Arxentina, Uruguai, Cuba, Francia ou Portugal. Magalhães pinta paisaxes, animais, corpos... movéndose entre o simbólico e o abstracto. A súa obra está presente en coleccións como o Museo Municipal Quiñones de León (Vigo), o CGAC (Santiago de Compostela), o Museo de Arte Moderno de Buenos Aires e a Colección Bilgrim Haus Soest (Alemaña).

EXPOSICIÓN

Ademais de presentarse o libro, o xoves abrirase no claustro do Edificio Sarmiento unha mostra cos orixinais das doce ilustracións creadas por Xavier Magalhães para esta edición. Ademais de Mar e Teucro, protagonistas da historia, nos deseños aparecen lugares e pezas emblemáticas do Museo, como as ruínas de San Domingos, o tesouro de Caldas, o depósito de Samieira, os edificios Castro Monteagudo e García Flórez e a escaleira pétrea do edificio Sarmiento.

A exposición poderá visitarse ata o 7 de xaneiro. Está previsto que durante o nadal se realicen actividades dirixidas ao público infantil relacionadas co libro e a exposición.

'Mar e a pantasma das treboadas' pódese adquirir no Edificio Castelao ao prezo de 15 euros.