Premiadas as actrices Mariana Carballal e María Vázquez coa produtora Beli Martínez nos Mulleres no Foco

A produtora Beli Martínez recolle o premio © Mónica Patxot Fillas de Cassandra na Gala dos Premios Mulleres no Foco 2023 © Mónica Patxot Público na Gala dos Premios Mulleres no Foco 2023 © Mónica Patxot

A gala celebrada este venres 20 de outubro na sede de Afundación outorgaba os premios Mulleres no Foco 2023 ás actrices María Vázquez e Mariana Carballal, ademais da a produtora Beli Martínez, na terceira edición destes galardóns concedidos pola Deputación de Pontevedra e a Asociación de Mulleres CIMA.

Fillas de Cassandra, un dos referentes musicais actuais en Galicia, encargábanse de amenizar o acto que contou coa presenza de representantes do audiovisual de Galicia.

Luis López, presidente da Deputación, recoñecía na súa intervención o traballo das tres mulleres premiadas e tamén o das outras dezasete candidatas aos premios polo seu traballo co obxectivo de lograr que a muller teña a representatividade que merece no cinema.

"Hai unha provincia que todos os días se formula en feminino, e nese espello nos miramos a diario. Esa provincia de mulleres anónimas que dan pasos silenciosos pero cruciais para derrubar barreiras no fogar e no traballo, esa provincia da escritora María Xosé Queizán, da campioa Tere Abelleira, da doutora África González, da Maxistrada Paz Filgueira e de tantas outras que son líderes nos seus respectivos eidos. Ou a provincia das vinte nominadas a estes premios", indicou o presidente provincial.

López destacou a Beli Martínez como unha pioneira da sétima arte ao abrir camiños para as novas xeracións a través do seu traballo como produtora e tamén como docente. Ademais, subliñou o compromiso de Mariana Carballal coa cultura e o cinema galego e en canto a María Vázquez remarcou o "rostro familiar" que transmite a intérprete viguesa nos seus traballos converténdose nun referente que visibiliza á muller no audiovisual.

O presidente provincial concluíu facendo un chamamento pola igualdade e apostando por "máis visións, canta máis complicidade, canta máis pluralidade, mellor", admitiu durante o seu discurso.