Juno, o proxecto musical de Zahara e Martí Perarnau IV, actuará en novembro na Sala Karma

Pontevedra é unha das dúas cidades galegas nas que Zahara e Martí Perarnau IV presentarán en directo o novo disco de Juno, o seu proxecto musical conxunto. Será o sábado 25 de novembro na Sala Karma.

O dúo presentará o seu segundo disco, _BCN747, dez novas cancións sobre as súas viaxes ao redor do mundo compostas entre hoteis e aeroportos, nas que comparten o seu desencanto, pero tamén o amor que senten cara á beleza, os precipicios e o descoñecido.

Froito desas viaxes nacen estas cancións cargadas de desencanto e preguntas sobre a orixe e o futuro dos seres humanos. Un disco no que dúas persoas viaxan e na súa descubrir do mundo senten cada vez máis que pertencen a ningunha parte.

Co seu novo directo, o proxecto musical de Zahara e Martí Perarnau IV convida o público a entrar no seu particular limbo onde quedaron atrapados ás 7:47 da mañá, bailando xuntos nun club onde sempre está a piques de amencer.

As entradas para este concerto, enmarcado no ciclo Directos Vibra Mahou, teñen un prezo de 18 euros. Xa se atopan á venda a través da plataforma Wegow.