RADIO.- Fernando Benzo: "Sexan como sexan os tempos que nos toquen vivir, calquera tempo ten que ser de esperanza"

Premio Azorín de Novela 2023 é a honrosa apostila que acompaña a portada de 'Los perseguidos'. Charlamos no podcast 'Cara a cara' co seu autor, Fernando Benzo Díaz que con este galandón completou a súa novena novela. Un premio ao que, anos atrás xa concorrera, sen o mesmo resultado, pero ao que sempre mirou de forma especial, como comenta.

'Los perseguidos' arrinca na década española dos 70 e continúa tres décadas máis. Vai deixando fotografías de barrios baixos delincuenciales, da movida madrileña dos 80, das cloacas do Estado, de políticos, xornalistas e profesións liberais varias que van tomando forma e nome para esta novela negra. Aínda que o de novela negra, "pode ser un punto de partida", di Benzo.

Hai ademais un gran desfile de viláns. Uns exercen de malos porque a vida deulles ese papel, outros porque é o papel que elixiron. "Para os protagonistas que crecen nun barrio marxinal, practicamente sen nada, a súa única huída é converterse en delincuentes, aínda que logo vaian escalando entre os viláns. Outros, como un policía, un avogado ou un político, que caen na corrupción, non foxen senón que perseguen o poder, sexa político, económico ou empresarial. A ninguén se lle poden perdoar os seus crimes, hai que pagalos, pero inevitablemente podes entender por que uns entran na delincuencia e outros xeran maior rexeitamento, aínda que todos sexan viláns".

O libro comeza por 'Antes', pasa ao 'Tempo de soños', segue co 'Tempo de promesas', o 'Tempo de sombras', o 'Tempo de traizón', o 'Tempo de esquecemento' para terminar con 'Agora'. Sexa o tempo que sexa, Fernando Benzo, teno claro: "sexan como sexan os tempos que nos toquen vivir calquera tempo ten que ser de esperanza. Se non o é, é un tempo morto. Sempre tes que vivir un tempo de esperanza, sexan cales sexan as dificultades que atopes".

O podcast completo pódese escoitar na ligazón que se adxunta e descargalo na web de PontevedraViva Radio.