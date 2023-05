Música e xantar popular na contorna da Pedreira para conmemorar a Festa da Lingua

Pandereteiras do Val de Quireza © Pandereteiras do Val de Quireza

O Centro Social A Pedreira, que naceu neste 2023, organiza con motivo do Día das Letras Galegas unha serie de actividades co obxectivo de promocionar a lingua e a cultura de Galicia.

As actividades realízanse en colaboración co Concello de Pontevedra e co apoio de 18 colectivos que participaron na campaña de recollida de sinaturas a favor da lingua galega, entre os que se atopan a Aula Castelao de Filosofía, a Asociación pola Defensa da ría; Siareirxs Granates, ou A.C.Trépia, entre outras.

Os actos comezarán o martes 16 cunha Rondalla pola Lingua, que partirá ás 20.00 horas desde a Praza da Peregrina con finalización na Praza da Pedreira. Alí realizarase a lectura dun manifesto conxunto.

A xornada finalizará coas actuacións de Tres pés para un Suso e Sonoro Maxín, tamén na Praza da Pedreira.

O mércores 17 desenvolveranse actividades con animación infantil, na Rúa Serra, con Sororas e Peter Punk. O grupo Foula realizará pasacalles e levará a cabo unha liberación de libros viaxeiros por distintas rúas da cidade.

Durante o mediodía da xornada festiva está prevista unha sesión vermú coas pandereteiras do Val de Quireza e o grupo de gaitas Foula. A festa concluirá cunha comida popular e unha foliada.