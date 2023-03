O Pazo Provincial repasa a pegada feminina na música nun espectáculo multidisciplinar

Espectáculo "Oh, Rosas Vivas" no Pazo Provincial © Deputación de Pontevedra Espectáculo "Oh, Rosas Vivas" no Pazo Provincial © Deputación de Pontevedra Espectáculo "Oh, Rosas Vivas" no Pazo Provincial © Deputación de Pontevedra

A deste venres foi unha velada para revivir ás pioneiras que coa súa loita conseguiron ser recoñecidas na música pero cuxa pegada foi silenciada ao longo da historia.

O espectáculo multidiciplinar "Oh, Rosas Vivas" vivido este venres no Pazo Provincial, homenaxeou a mulleres como Francesca Caccini, Elisabeth Jacquet de la Guerre ou Bianca María Meda nun escenario tan acaído para o evento como o Salón de Plenos, ateigado con máis dun cento de persoas.

Houbo música con Gallaecia Ensemble Barroco, pintura ao vivo da man do artista Yoseba Muruzábal, a videocreación de Montse Piñeiro e a poesía de María Lado, baixo a dirección da violinista María José Pámpano, creadora deste fermoso proxecto.

Foi, como destacou a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, "unha belísima homenaxe a todas estas mulleres celebradas no seu momento, que foron coñecidas e recoñecidas, de altísima calidade na súa época e pioneiras da profesionalización da música, pero que foron esquecidas. Témolas que recuperar, rescatar as súas historias e convertelas en referentes nas que poidan mirarse as novas xeracións de músicas".

O título do espectáculo toma como referencia unha das pezas de Francesca Caccini, "Oh, Rose Vive!" e precisamente con el arrancou esta singular proposta escénica, toda unha viaxe musical polos séculos XVII e XVIII para dar a coñecer a súa aportación á historia da música.

Un percorrido que comezou en Italia con esta gran compositora e continuou con outras grandes como Isabella Leonarda, María Bianca Meda, Bárbara Strozzi, Antonia Bembo, para concluír en Francia no século XVIII con obras de Élisabeth Jacquet de la Guerre.

E, o broche de ouro, con máis rosas, con Red, Red, Rose, unha obra contemporánea doutra das grandes da música actuais, Caroline Shaw, premio Pulitzer da música en 2013.