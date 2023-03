Un ciclo de cine no campus para amosar os múltiples camiños da creatividade

Doce películas integran o próximo ciclo de cine que impulsa o campus de Pontevedra. Baixo o nome Expediente Alquimia, esta iniciativa busca explorar os múltiples camiños da creatividade expostos na sétima arte. Para iso botarán man de filmes de múltiples xéneros e épocas.

Todos eles innovaron en aspectos técnicos, experimentaron con formatos, combinaron diferentes linguaxes ou abordaron núcleos narrativos diversos, di Suso Novás, coordinador do ciclo, promovido en colaboración co Instituto Francés do Cinema e co Goethe Institut alemán.

Así, combinaranse filmes moi emblemáticos "con outros máis esquecidos no imaxinario colectivo", coa idea de afondar na capacidade do cinema para "conxugar coñecemento, imaxinación, habilidades, competencias e risco nunha sorte de alquimia", subliña Novás.

As películas do ciclo Expediente Alquimia serán:

17 de marzo : Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931), de Robert Mamoulian

: Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931), de Robert Mamoulian 24 de marzo : Melodías de Broadway (1953), de Vicente Minnelli

: Melodías de Broadway (1953), de Vicente Minnelli 31 de marzo : Berlín, sinfonía dunha cidade (1927), de Walter Ruttmann

: Berlín, sinfonía dunha cidade (1927), de Walter Ruttmann 21 de abril : Teléfono vermello? Voamos cara Moscú (1964), de Stanley Kubrick

: Teléfono vermello? Voamos cara Moscú (1964), de Stanley Kubrick 28 de abril: Lola Montès (1955), de Max Ophüls

Lola Montès (1955), de Max Ophüls 5 de maio : The Ladies Man (1961), de Jerry Lewis

: The Ladies Man (1961), de Jerry Lewis 12 de maio : 12 Phase IV (1974), de Saul Bass

: 12 Phase IV (1974), de Saul Bass 19 de maio : Alphaville (1965), de Jean Luc Godard

: Alphaville (1965), de Jean Luc Godard 26 de maio : Paris Calligrammes (2020), de Ulrike Ottinger

: Paris Calligrammes (2020), de Ulrike Ottinger 2 de xuño : O muíño e a cruz (2011), de Lech Majewski

: O muíño e a cruz (2011), de Lech Majewski 9 de xuño : India song (1975), de Marguerite Duras

: India song (1975), de Marguerite Duras 16 de xuño: Un xenio anda solto (1958), de Ronald Neame

As proxeccións, que serán de entrada libre ata completar aforo, terán lugar nas tardes dos venres, entre o 17 de marzo e o 16 de xuño, na Casa da Campás.