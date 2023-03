Abre o prazo para participar no Concurso Literario Xaime Illa

Xaime Illa Couto © Fundación Galiza Sempre

A 31ª Edición do Concurso Literario Xaime Illa abre o prazo de presentación. O certame é, segundo o Concello de Poio, "un gran referente no eido da literatura, a poesía e o relato curto na provincia de Pontevedra. Así o demostra o elevado grao de participación rexistrado na edición de 2022, cando se presentaron máis de 170 obras, algunhas das cales foron enviadas desde diferentes países de Europa".

As modalidades do concurso serán as de poesía e relato curto ou conto. Cada participante poderá presentar un único traballo por categoría, utilizando a lingua galega e con temática libre.

Os menores de 17 anos terán que estar empadroados no Concello de Poio ou matriculados en centros educativos do municipio. En caso de ser maior de idade, a participación non terá limitación xeográfica.

Unha das principais novidades desta edición é o incremento das contías dos premios nas seis categorías, divididas en función da idade. As catro primeiras, que abarcan idades de entre 6 e 15 anos, contarán con premios de 90 euros; mentres que na de 16 e 17 anos terán un valor de 110 euros. Por outra banda, o premio na categoría de maiores de 18 anos será de 400 euros.

O xurado encargado de analizar as obras presentadas estará formado por unha representación elixida polo Consello Municipal de Cultura. A entrega de premios terá lugar o 17 de maio.

O prazo para a presentación dos relatos curtos e poemas finalizará o 12 de abril, ás 14.00 horas.

Por último, segundo indica a Concellería de Cultura, a entrega dos textos poderá realizarse no Concello ou mediante envío de correo certificado. Ademais, tamén é posible efectuala nos centros educativos públicos do municipio e nas sedes das asociacións que forman parte do Consello Municipal de Cultura. As bases poden consultarse na páxina web do Concello, así como nos seus perfís oficiais en Facebook e Instagram.