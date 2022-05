'Con-fiando Cultura', o lema baixo o que a Deputación desenvolverá unha programación cultural "sen precedentes"

Confiando no noso patrimonio: Tras as Ameas , programación cultural nos castelos de Soutomaior e Sobroso; Historias Cavadas , visitas escenificados aos castros musealizados da provincia; e Ruta de Arquitectura guiada por varios escenarios da provincia

Confiando no cinema: a través do paraugas do Rías Baixas Film Fest desenvólvense os festivais de Cans, Play Doc, Fic Bueu, Festival de Cine Inclusivo, Primavera de Cine, Curtas Festival do Imaxinario, Curtas Armadiña, Novos Cinemas e Galicia Freaky Film Fest. A estas citas hai que engadir as iniciativas Pontevedra Plató de Cinema, Pontevedra Provincia Film Comission, Ciclo Mestre Mateo e Ciclo Cinema Mulleres