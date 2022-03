O virtuosismo de Ara Malikian ao violín hipnotiza o público pontevedrés

Poucos artistas hipnotizan ao público como o fai Ara Malikian. Acompañado do seu inseparable violín, volveuno a demostrar no concerto que ofreceu este domingo en Pontevedra.

O músico de orixe libanesa chegaba ao auditorio de Afundación no marco da súa última xira, The Ara Malikian World Tour, e unha vez máis o fixo no medio dun gran éxito.

Un patio de butacas encheu gozou coa música do artista e sorprendeuse coas múltiples acrobacias que realiza sobre o escenario mentres interpreta o seu repertorio.