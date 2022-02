A Asociación de bailaríns de Marín recauda fondos para poder participar na Gran Final Mundial en Florida

Marín está a un paso de converterse nun lugar referente no mundo da Danza nacional e internacional grazas a un grupo de bailaríns de entre 11 e 19 anos a cargo do coreógrafo Diego Landín. O conxunto pertence ao Plan Profesional do Centro Integral de Desarrollo Ballet de Galicia.

En tan só dous anos xa reúnen numerosos galardóns, como o recibido o pasado mes de outubro pola súa participación coa coreografía "Virus" na semifinal do concurso "Youth America Grand Prix Germany" en Berlín, un dos máis importantes deste sector.

Con motivo desta semifinal, clasificáronse no primeiro e segundo posto para a Gran Final Mundial, que se levará a cabo do 13 ao 20 de abril en Florida.

Para aportarlles apoio, un grupo de nais e pais fundou a Asociación de bailaríns de Marín mediante a cal promoven a búsqueda de fondos coa finalidade de permitirlle ás familias asumir os elevados custos que supón acudir á final en Estados Unidos, así como a invitación para participar o próximo verán na International Summer School en Verona.

Este acto non só axudaría a situar a Galicia entre os lugares relevantes no ámbito do baile, senón tamén a cumplir o soño dos integrantes do grupo, que prometen "dar o máximo de nós mesmos e que así todos os que nos apoian sexan parte do noso éxito e da nosa paixón".

As persoas interesadas en colaborar deberán contactar ao número da presidenta da asociación, Cristina Valdés, 674 184 780 ou ao correo asociacionballetdegalicia@gmail.com.