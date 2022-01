A Filarmónica trae á pianista Milena Martínez ao Pazo da Cultura

Este luns día 17, ás 20:30 horas, no Auditorio do Pazo da Cultura, a Sociedade Filarmónica de Pontevedra ofrecerá aos seus socios un novo concerto. Nesta ocasión estará protagonizado pola nova pianista Milena Martínez.

Nada en Mataró en 1993, Milena estudou no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, na Escola Reina Sofía de Madrid e na Hochschule für Musik de Basilea.

Ofreceu concertos en España, Francia, Italia, Austria, Suíza, Suecia e Países Baixos. Neste último país actuou en 2018 en varios escenarios coa Sweelinck Baroque Orchestra. Participou en varios concertos con grupos de cámara e orquestras, sendo especialmente destacable a súa actuación, con tan só dezaseis anos de idade, coa Orquestra Sinfónica de Castela e León ás ordes de Alejandro Posada.

Entre os seus moitos premios destaca o Primeiro Premio do Concurso Internacional "Teresa Llacuna" de 2010 de Lyon (Francia). Bolseira por Mocidades Musicais para cursar estudos no estranxeiro durante catro anos , recibiu en 2018 un piano Bösendorfer da National Music Foundation (NMF). Tamén resultou seleccionada pola Fundación Scherzo para tocar no Auditorio Nacional de Madrid na presente tempada á beira dalgúns dos músicos máis prestixiosos do noso país e do estranxeiro.

Milena Martínez ofrecerá no concerto do luns a Sonata en La maior, D 959, de Schubert; e a Sonata nº 3 en Si menor, op. 58, de Chopin.

A Xunta Directiva da Sociedade Filarmónica lembra aos socios que para acceder á sala de concertos será imprescindible presentar o certificado de vacinación. Esta norma entrou en vigor o 18 de decembro por orde da Xunta de Galicia e é de obrigado cumprimento para acceder a recintos pechados.