RADIO.- PontevedraViva Radio comeza tempada con novidades musicais cada semana

'Os dez lanzamentos' é o podcast musical que se estrea en PontevedraViva Radio

Tras a recente incorporación de 'Fondo Norte Podcast' á programación de PontevedraViva Radio coa súa redifusión, estreamos podcast de produción propia: 'Os dez lanzamentos', pensado para todas aquelas persoas que se declaran devotas á música en xeral ou fieis a calquera estilo.

O programa ten os seus preceptos: Amarás a música acotío. Non escoitarás música en balde. Bailarás coa música nas festas. Respectarás as letras das cancións e non pararás de cantar. Non consentirás desprezar ningún estilo... Os dez lanzamentos resúmense en dous: faraslle un oco a este podcast e ás súas novidades musicais, polo menos, cada sete días.

Se es desas persoas que queren ser as primeiras en escoitar as novidades, a emisión en streaming é cada venres ás 17.00 horas. Se prefires escoitalo ao teu ritmo, o podcast está dispoñible tras a súa primeira emisión.

No primeiro capítulo de 'Os dez lanzamentos' podes escoitar as novidades de Celtas Cortos, Mägo de Oz, La Regadera, Califato 3x4, Antonio Hernando, Checopolaco, The Paw Paw Negro, Ángela HooDoo, Ronroneo e Ruiseñora. Grupos e solistas consolidados, artistas que emerxen ou que se reiventan.