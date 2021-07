O jazz toma protagonismo nas Festas de Verán

Concerto de Terela Grandín nas Noitadas de Jazz © Cristina Saiz

Un novo ciclo musical toma esta semana a alternativa na programación festiva da cidade, dentro da axenda 'O Son da Rúa', co jazz como gran protagonista.

A compositora galega Terela Grandín foi a encargada de abrir este luns as 'Noitadas de Jazz', ciclo que contará con concertos diarios ata o vindeiro venres día 23 de xullo no escenario da Praza da Ferrería. Grandín ofreceu un recital que rescatou o mellor da música do brasileiro Dori Caymmi.

Tras a estrea este martes subirá ao escenario Xan Campos Trío, que presentará o seu disco 'Realismo'. Neste traballo o pianista de Cangas confírmase como unha das grandes realidades do jazz galego.

Noitadas de Jazz contará ademais o mércores 21 de xullo coa proposta de Chemin Jazz Quartet, o xoves 22 de xullo actuará Current Location e o venres 23 pechará a programación Circus.

A semana do jazz na cidade complétase con dous pasacalles diarios, ás 12.00 e ás 20.00 horas a cargo da Street Band Chivinjazz.