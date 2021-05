Novos Cinemas celebrará a súa sexta edición do 14 ao 19 de decembro

Novos Cinemas, o festival internacional de cinema de Pontevedra, puxo en marcha xa a súa sexta edición. Celebrarase entre os días 14 e 19 de decembro, segundo confirmaron este mércores os seus organizadores.

A Edición 06 do festival abriu o prazo para a presentación das películas que queiran participar neste evento, dedicado ao cinema de directores emerxentes de todo o mundo.

Poderán inscribirse todas aquelas longametraxes de máis de 60 minutos de duración que supoñan a primeira ou segunda película dos seus realizadores.

Serán admitidos aqueles traballos producidos, ou cuxo estrea mundial tivo lugar, a partir do 1 de xaneiro de 2021, sempre que non fosen estreados comercialmente en España nin exhibidos en circuítos públicos ou privados no seu momento de inscrición no festival.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto ata o 5 de setembro.

Novos Cinemas outorgará cinco premios, entre eles o galardón á mellor longametraxe da súa Sección Oficial, dotado con 2.000 euros, que será elixido por un xurado internacional.

A segunda sección competitiva de ámbito internacional é a Sección Latexos, destinada a dar visibilidade a producións de factura máis fráxil e íntima, e cuxo gañador terá a oportunidade de impulsar a súa exhibición comercial a través de varias cooperativas cinematográficas.

Ademais, un xurado composto por estudantes universitarios outorgará o premio Xurado Novo ao mellor director e un panel composto por profesionais da crítica cinematográfica concederá o Premio da Crítica á mellor longametraxe da competición.

Os espectadores, pola súa parte, elixirán cos seus votos o Premio do Público.

Na súa edición de 2020, a película "Il n'y aura plus de nuit", da directora francesa Eléonore Weber, foi recoñecida co premio á mellor película da Sección Oficial, mentres que o galardón da Sección Latexos foi para "Anunciaron tormenta", do bilbaíno Javier Fernández.

O premio ao mellor director foi para o danés Illum Jacobi pola película "The Trouble with Nature" e a crítica especializada escolleu a "Tal día hizo un año", da cineasta alemá Salka Tiziana, como o mellor filme do festival.

O Premio do Público nesta quinta edición de Novos Cinemas foi para "Dramarama", do estadounidense Jonathan Wysocki.