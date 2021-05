Bueu celebra as Letras Galegas con actos nas parroquias e unha campaña de apoio ás librarías

Xela Arias © Real Academia Galega / Lois A. C.

A programación deseñada por Bueu para honrar a Xela Arias polo Día das Letras Galegas estenderase polas parroquias do municipio.

Estas iniciativas levarán o traballo da poetisa de Sarria ás rúas, e completaranse cunha campaña de apoio ás librerías segundo destacaron o concelleiro de Cultura, Xosé Leal, e o edil de Normalización Lingüística, Agustín Gallego.

O 15 de maio o Eirado de Cela acollerá ás 12.30 horas a entrega dos premios do segundo concurso de microrrelatos das Letras Galegas e o segundo concurso de narrativa escolar, organizados ambos pola Asociación Cultural Costumes de Cela co obxectivo de fomentar a creación en galego. Nesta ocasión o tema proposto é a maternidade. O acto contará coa actuación do grupo Recordos da Nosa Terra.

O domingo 16 entregaranse os Premios Johán Carballeira, ao que asistirán Marta Veiga, gañadora na categoría de xornalismo polo reportaxe 'Cantigas para despois dunha pandemia', e Xandra Táboas e Adrián Mosquera, que se fixeron co galardón en poesía pola obra colectiva 'Dou clases de ioga por videoconferencia'.

Esta actividade celebrarase ás 12.00 horas no Parque Ramal dos Galos e estará acompañada dunha actuación de Xardín Desordenado ao redor da figura de Xela Arias. Xa pola tarde, ás 18.00 horas, os máis pequenos poderán gozar dun contacontos ilustrado sobre a homenaxeada a cargo do grupo Polo Correo do Vento, tamén no Parque Ramal dous Galos.

Por último o propio Día das Letras Galegas, o luns 17 de maio, os eventos trasladaranse ao lugar de Sanamedio, en Beluso, onde se celebrará un recital de micro aberto no que os asistentes poderán ler poemas de Xela Arias, culminándoo coa actuación de Palleta Mollada.

En canto ás librerías, o Concello de Bueu impulsa unha campaña de apoio a estes establecementos (Abrente, Miranda, Marpau, Anguián e Gaidil) consistente na creación dun póster de Xela Arias cun poema no que haberá que colocar seis marcapáxinas.

Cinco deles repartiranse nas librerías e o sexto poderase solicitar nas bibliotecas municipais. As persoas que completen o póster recibirán de premio un libro de poemas de Xela Arias que poderán recoller nas librerías.