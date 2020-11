Os robots e a súa relación cos humanos protagonizan o 'doc do mes' en Pontevedra

A intelixencia artificial e a entrada dos robots nos fogares de todo o mundo afectou á vida das persoas. Ese é o eixo sobre o que xira os documental Robots. Las historias de amor del futuro, da documentalista alemá Isa Willinger.

O público pontevedrés poderá gozar deste documental este luns 16 de novembro, ás oito e media da tarde, no Teatro Principal. É a nova cita co ciclo Docs del Mes.

Estes robots, desde hai anos, xa traballan nos mostradores e recepcións de empresas, nos centros comerciais ou como chefs, pero agora, humanoides con intelixencia artificial comezaron a introducirse nos nosos fogares e nas nosas vidas privadas.

Willinger aborda este asunto a través de casos reais como o de Chuck, que ten un robot como parella; ou dunha avoa xaponesa que adquire outro para que lle faga compañía.

O documental conta ademais cos testemuños de persoas que traballan no sector da robótica. Desde os seus laboratorios dan a coñecer algúns aspectos clave da intelixencia artificial e en que punto nos atopamos no desenvolvemento de máquinas nas que podamos centrar as nosas emocións.