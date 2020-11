Restauran un cadro pintado por Manuel Torres durante a pandemia de 1918

Cadro de Manuel Torres que se está a restaurar © Concello de Marín

Durante a pandemia global da mal chamada gripe española de 1918, o pintor marinense Manuel Torres viu paralizada a súa actividade académica.

Iso permitiulle dedicar máis tempo á súa paixón artística. Unha das súas obras daquela época foi unha copia dun óleo sobre lenzo chamado Los niños comiendo pasteles, de Murillo.

Ese é o cadro que o Concello de Marín está a restaurar, para poder expoñelo proximamente no Museo Manuel Torres, unha peza única que ata agora non estivera nunca exposta ao público.

A pintura está a ser restaurada por Eva Fontoira, que explica que o cadro atopábase en "bastante bo estado", pero gañará en "viveza e luminosidade" co proceso que se lle aplica.

"Para nós é unha gran nova poder restaurar esta obra do noso artista pictórico de referencia, sobre todo coa enorme carga simbólica que supón que Torres a pintase durante a última pandemia acontecida no noso país, dadas as circunstancias que estamos vivindo", asegurou a concelleira Itziar Álvarez, que visitou o taller da restauradora.

Esta restauración enmárcase na conmemoración do Ano Torres, que así viu a súa programación totalmente afectada pola pandemia do coronavirus.