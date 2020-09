O Cineclube volve ao Teatro Principal recuperando as sesións que tivo que cancelar en marzo

Fotograma de "Synonymes", de Nadav Lapid © Cineclube de Pontevedra Fotograma de "A cinsa é o branco máis puro", de Jia Zhangke © Cineclube de Pontevedra

O Cineclube volve ao Teatro Principal o día 14 de setembro. Recuperarán as sesións que tiveron que cancelar en marzo: as correspondentes á súa programación dos martes, así coma as que estaban previstas en colaboración co CGAI-Filmoteca de Galicia, que estarán dedicadas este mes ás pioneiras do cinema Alice Guy e Lois Weber.

Continúan con aforo reducido e as medidas de hixiene precisas para que as sesións se desenvolvan de maneira segura. O público asistente disporá de xel hidroalcohólico e será atendido a través da billeteira, que estará aberta unha hora antes do comezo de cada sesión.

O luns 14 ás 20:30 horas está programada "Pioneiras do Cinema: Alice Guy (1873-1968)", unha sesión de curtametraxes de cinema mudo con rótulos en galego. Serán "Greater love hath no man", "Falling leaves", "Making an american citizen", "A fool and his money" e "The ocean waif".

O martes 15 ás 20:30 horas proxectarase "Fourteen" de Dan Sallitt, un dos valores máis sólidos do cinema indie norteamericano, que, malia o seu prestixio internacional, foi até agora un cineasta inédito nas salas comerciais españolas.

O martes 22 ás 20:30 horas proxectarase "Synonymes". Cunha posta en escena enérxica e corporal, e unha visión implacable sobre a violencia estatal israelí, o director deste filme Nadav Lapid gañou con esta historia de tintes autobiográficos o Oso de Ouro na Berlinale de 2019.

O luns 28 ás 20:30 horas está programada "Pioneiras do Cinema: Lois Weber (1979-1939)", co filme "The blot", unha longametraxe de cinema mudo con rótulos en galego.

E finalmente, o martes 29 ás 20:30 horas "A cinsa é o branco máis puro" unha película de Jia Zhangke (Máis aló das montañas, Un toque de violencia), un dos directores chineses máis consolidados e celebrados na actualidade, achégase neste seu último traballo ao mundo das bandas criminais chinesas cunha historia de (des)amor que se estende a través de dúas décadas e que acompaña o devir do paradigma socioeconómico da súa China natal no século XXI.