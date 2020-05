O Concello abre o prazo de solicitude de subvencións para entidades culturais

O Boletín Oficial da Provincia publicou este mércores o extracto das bases da convocatoria das subvencións culturais 2019-2020 destinada ás asociacións e entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello e que realicen actividades no termo municipal de Pontevedra.

As bases estipulan que estas axudas terán unha contía máxima de 3.000 euros e unha porcentaxe de financiamento do 50%, para as accións realizadas entre o 1 de setembro de 2019 e o 1 de agosto de 2020.

Establece ademais que as accións subvencionables son aquelas destinadas a fomentar as actividades que no eido da cultura e todas as súas facetas, promovan asociacións e entidades sen fin de lucro, que poidan ser consideradas de interese social para o Concello Pontevedra e dirixidas á poboación en xeral.

O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días naturais e entra en vigor ao día seguinte da publicación das bases.