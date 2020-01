'Sen Teito Nin Lei' continúa o ciclo dedicado a Agnès Varda no Cineclube

A programación de xaneiro do cineclube de Pontevedra volve este martes 21 coa proxección de 'Sen Teito nin Lei', da directora francesa Agnès Varda. Continúa deste modo o ciclo para este mes dedicado a unha das figuras máis emblemáticas da Nouvelle Vague.

A cita terá lugar á hora e lugar habituais: as 20.30 no Teatro Principal. A cinta proxetarase en versión orixinal en francés con subtítulos, e o prezo da entrada será de 3 euros.

'Sen Teito Nin Lei' cóntanos a historia de Mona, unha vagabunda sen hogar que é atopada morta un frío día de inverno. Varda abre a partir de aquí unha dobre narrativa: unha na que explota cun enfoque cinematográfico os eventos da vida de Mona que a levan ata o seu aciago final, e outra cun enfoque documental na que as persoas que se iban atopando no seu camiño comparten as súas impresións sobre ela.

Trátase dun relato fragmentado, no que os feitos e as impresións confróntanse. É ademáis unha das primeiras cintas da lonxeva carreira de Sandrine Bonnaire, que da vida á protagonista e cuxa interpretación foi premiada co Premio César da academia de cinema francés.

Ficha

Título: Sen Teito Nin Lei

Dir.: Agnès Varda

Ano: 1985

País: Francia

Duración: 105 min.

Idioma: Francés