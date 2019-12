Amaia, Fuerza Nueva e Derby Motoreta's Burrito Kachimba estrean o cartel do Atlantic Fest 2020

Amaia Romero © Atlantic Fest

O Atlantic Fest, tras desvelar hai uns días o seu traslado a Vilagarcía, anunciou este venres as súas primeiras confirmacións.

Amaia, gañadora de OT 2017; o proxecto musical Fuerza Nova, que integran membros de Los Planetas e Niño de Elche; e os sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba actuarán no festival, que se celebrará os días 24,25 e 26 de xullo.

Amaia chegará á praia da Concha, o novo escenario do Atlantic Fest, para presentar en directo o seu primeiro disco, Pero no pasa nada, despregando a voz e o carisma coa que conquistou a todo o país no popular concurso musical de TVE.

A música indie e un flamenco psicodélico uniranse no concerto que ofrecerá Fuerza Nova, células independentes Los Planetas e Niño de Elche que interpretarán himnos consagrados facendo que recuperen as súas raíces populares.

A terceira confirmación, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, fará que o recinto do Atlantic Fest baile ao ritmo kinki tan propio do rock andaluz que lles precede, mesturado cun compoñente psicodélico que ampara o seu primeiro disco.

Os abonos para Atlantic Fest atópanse á venda a través da web oficial do festival www.atlanticfest.com ao prezo reducido de 45 euros ata o 8 de xaneiro.