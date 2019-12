Acto público para entregar o primeiro Premio Tertulia Carabela ao Ateneo de Pontevedra

Este sábado 14 vai levarse a cabo a entrega do premio 'Tertulia del Carabela 2019' ao Ateneo de Pontevedra. Os integrantes da histórica Tertulia do Carabela, o colectivo que impulsa a entrega deste galardón quere con este premio conmemorar o XXV aniversario da súa constitución.

O acto, que estará aberto ao público, levará a cabo ás 13.30 horas do sábado, na sala Nemonon, situada no edificio Villa Pilar, en Riestra; un espazo que está moi relacionado co Ateneo de Pontevedra, que recibe o distintivo pola súa significativa tarefa cultural ao longo dos últimos anos. Os compoñentes da Tertulia entenden que os responsables do Ateneo actúan con independencia e cun espírito sempre aberto.

O premio consiste nunha obra de cristal traslúcido en dúas pezas que inclúe unha carabela coa lenda 'Tertulia Bar Carabela. Premio 2019'. A imaxe foi deseñada en 1946 polo artista pontevedrés Ramón Peña para a cafetería situada na praza da Estrela, por encargo do propietario do local Aurelio Fontán Abilleira.

Os contertulios aproveitarán, ao termo do acto, para celebrar o xantar do Nadal, que nesta ocasión contará coa asistencia dunha representación da directiva da entidade premiada como convidados especiais, segundo anuncian desde a organización.