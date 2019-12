O Concerto de Nadal da Universidade trasládase a Pontevedra

Pontevedra será neste 2019 sede do tradicional Concerto de Nadal da Universidade de Vigo, que correrá a cargo da Orquestra Sinfónica Vigo 430.

Cun programa conformado por pezas de diferentes xéneros e épocas, este Concerto de Nadal desenvolverase o vindeiro mércores 18 no Pazo da Cultura as 20.30 horas e as invitacións para o recital poden solicitarse a través da plataforma Culturxest.

O recital reunirá sobre o escenario a 46 músicos baixo a dirección de Javier Alonso, violoncelista e director da Banda de Música do Rosal, que tras dirixir diversas corais polifónicas atópase actualmente ampliando os seus estudos de máster en Dirección no Conservatorio de Maastricht, en Holanda.

Como solista, contará coa participación do reputado trompetista vigués Rubén Simeó, "un acreditado concertista internacional que percorre o mundo coa súa trompeta", como destacan desde a orquestra. Con só 12 anos, Simeó gravou o seu primeiro disco e actuou como solista no Concerto de Nadal da Orquestra Sinfónica de RTVE, no Auditorio Nacional de Madrid, iniciando así unha traxectoria musical que o levou a facer xiras polos cinco continentes.

Con arranxos de Andrés Álvarez, o programa foi elaborado por Alonso e Simeó e está conformado, por unha selección de "obras moi populares de diferentes estilos", o concerto abrirase cun extracto da ópera Gazza ladra, de Gioachino Rossini, e continuará co Concerto nº2 do compositor cubano Arturo Sandoval.

Nesta primeira parte, a orquestra interpretará tamén Lela, canción na que Rosendo Mato puxo música aos versos de Castelao, e completarase coa estrea de Macanudo, a peza composta especificamente para estes dous concertos por Azael Tormo.

O segundo bloque do recital iniciarase coa interpretación de Carnaval de Venecia, do director de orquestra e trompetista Jean Baptiste Arban e continuará coa canción brasileira Tico Tico, de Zequinha de Abreu.

Haberá tamén espazo para achegarse a xéneros como a zarzuela, coa interpretación de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez, e a cancións tan populares como My way, composta por Claude François e popularizada por Frank Sinatra. Trala interpretación de La Virgen de la Macarena de Charles Kofe, o recital pecharase con Navidad en trompeta, do compositor de Costa Rica Víctor Hugo Berrocal.