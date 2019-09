8.000 euros en premios para "O Museo de Pontevedra en curtas"

O Museo de Pontevedra abrirá este mércores o prazo para presentar pezas á terceira edición do Festival audiovisual infantil e xuvenil "O Museo de Pontevedra en curtametraxes".

Poderá participa alumnado que curse dende 5º de Primaria ata Bacharelato, graos medios ou FP básica, tanto a nivel individual como en grupo, e repartiranse premios e mencións especiais por valor de 8.000 euros entre as obras que mellor resalten o patrimonio cultural exposto no Museo.

As bases se publican este martes no Boletín Oficial da Provincia. Entregaranse oito premios.

As curtametraxes deberán ter como obxectivo resaltar o patrimonio cultural exposto no Sexto Edificio, edificio Sarmiento e Ruínas de San Domingos, ou a exposición "Galaicos, un pobo entre dous mundos" dende a visión particular da infancia e a xuventude. Serán en galego e poden incluír subtítulos para as persoas con discapacidade auditiva.

Os audiovisuais poderán realizarse con cámaras, videocámaras, tabletas ou teléfono móbil, e deberán estar dirixidas, protagonizadas e realizadas exclusivamente por menores, non podendo durar mais de cinco minutos incluídos os créditos.