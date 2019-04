'Fiesta, Fiesta, Fiesta!' no Sánchez Cantón, teatro da man do Colexio Rosalía de Castro de Moscú

O paraninfo do IES Sánchez Cantón de Pontevedra será o escenario no que este mércores 10 de abril a partir das 13.00 horas actuará o grupo de teatro do Colexio Rosalía de Castro de Moscova.

O centro ruso ofrecerá unha adaptación da obra 'Fiesta, Fiesta, Fiesta!', de Lucía Miranda, dirixida por Elena Romanov. O colexio moscovita leva desde a década dos noventa realizando intercambios co IES homónimo de Santiago de Compostela, establecendo un forte vínculo entre ambos os centros de educación. Desta forma, este martes 9 realizarán un dobre pase desta obra no Teatro Principal de Santiago.

A montaxe conta a historia dun grupo de estudantes de terceiro da ESO nun instituto público español. O grupo teatral do centro ruso ha ofrecido en anos anteriores adaptacións de obras tan relevantes como 'El tragaluz', de Antonio Buero Vallejo ou 'La barca sin pescador', de Alejandro Casarón.