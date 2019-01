Eleni Foureira traerá o seu 'fuego' á Festa do Mar de Combarro

A artista chipriota Eleni Foureira foi, musicalmente, unha das grandes triunfadoras do 2018. O seu segundo posto no Festival de Eurovisión, coa súa canción 'Fuego', converteuna en todo un referente internacional. E agora, dentro duns meses, poderemos gozar dela en directo.

Ela será a gran estrela dos concertos que o Concello de Poio está programando de cara á Festa do Mar, que se celebrará en Combarro entre os días 21 e 25 de agosto.

A súa actuación, que será gratuíta, non ten data confirmada.

Xunto con Eleni Foureira, a Festa do Mar contará tamén cos concertos do compositor dominicano Henry Méndez e do cantante gaditano David de María.

A ampla oferta musical desta XIX edición da festa complementarase coa segunda edición do Festival Infantil Chalaniña, as dúas xornadas de música rockeira do festival Armadiña Rock e a VII Mostra da Canción Mariñeira.