Este sábado chega a Bueu a XVII edición do Festival Retrouso

Este sábado 14 de xullo celébrase no eirado de Cela, en Bueu a XVII edición do Festival Retrouso, un dos festivais folclóricos máis antigos da comarca. A partir das 21.00 horas subirase ao escenario o grupo anfitrión, Retrouso de Cela, e o grupo Santaia, que procede de Oleiros (A Coruña).

Retrouso actuará en dous pases, para ofrecer as súas seccións de baile, gaita, canto e pandeireta coa actuación dos máis pequenos da agrupación. Entre eses dous pases actuará o grupo de baile e gaitas Santaia, recoñecido como o segundo mellor grupo de baile no pasado concurso de Xacarandaina na Coruña, que representará o seu espectáculo etnográfico Romeiros.

Tras estas actuacións chegará a quinta edición de Retrofoliada, coa intervención de catro grupos: As Barallocas, os Cinco en Zocas do Grove, os TreVellos e os Choran as Pedras.

O inicio destas actuacións está previsto para as 22.30 horas. Ao termo comezará a Foliada aberta, na que os grupos asistentes poden subir ao escenario para realizar algún baile tradicional.