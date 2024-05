La Quinkillada e Festicultores, primeiras confirmacións para o regreso do Armadiña Rock

Festicultores Troupe © Festicultores

O regreso do Festival Armadiña Rock, que celebra os días 26, 27 e 28 de xullo a súa nova edición despois do parón do ano pasado, xa ten as primeiras confirmacións.

A XV edición terá un cartel integramente en galego e as dúas primeiras bandas anunciadas son La Quinkillada, que xa actuou neste festival, e Festicultores, que se estrea.

O formato da XV edición do Festival sufrirá uns pequenos cambios, debido a diferentes "coios" que a organización atopou no camiño durante estes últimos meses. Así, explican que o Concello de Poio continua a colaborar co festival, pero retirou o patrocinio principal, algo que lles afectou "negativamente".

Manteranse as actuacións de sábado e domingo, pero o venres sufrirá unha redución na súa programación por falta de financiamento.

O venres 26 celebrarán a volta ás súas orixes con tres grandes actuacións que permitirán "establecer un contacto man a man con todas as festivaleiras que estabades agardando a nosa volta".

A ACDeM Armadiña promete que intentará "por todos os medios posibles" facer un festival que estea a altura da veciñanza e asistentes, pero tamén sinala que precisa "moita axuda por parte de todas e todos" para seguir sendo un dos maiores festivais de balde referentes en Galicia e, para iso, puxeron en marcha unha recadación de fondos da que se darán máis detalles nas próximas semanas.

Dende a ACDeM Armadiña dan as grazas ás bandas e produtoras participantes desta edición "por arrimar o ombreiro" e ás empresas de Poio e patrocinadores e colaboradores "por un apoio imprescindible que este ano o será aínda máis".