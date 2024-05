A arte múltiple "conquista o espazo" de Pontevedra

Exposición 'Simbiose' © Universidade de Vigo

A característica fundamental de artes gráficas como o gravado é a existencia dunha matriz a partir da que poden xerarse diferentes obras. Partindo dese elemento, a propia evolución da arte contemporánea e os avances tecnolóxicos transformaron nas últimas décadas a noción de arte múltiple, cara o que denominan "gráfica de campo expandido".

Este concepto que tamén fai referencia a como a gráfica contemporánea abandona o seu carácter bidimensional para "conquistar o espazo".

Co propósito de afondar nestas ideas, este grupo de investigación promove desde este mércores o VIII Foro Internacional de Creación na Fronteira O múltiple que ocupa o espazo, no que se insiren tres exposicións, un ciclo de conferencias e unha serie de intervencións no espazo público.

A programación ábrese nesta xornada coa inauguración no Pazo da Cultura de 'Simbiose', mostra que reúne as creacións de 24 artistas de España e Portugal.

A exposición poderá visitarse ata o 30 de xuño e estrutúrase en catro bloques, que permiten afondar nos diferentes camiños abordados pola arte múltiple neste século XXI.