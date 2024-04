Xa se atopa aberto, ata o 26 de abril, o prazo para inscribirse no taller de iniciación á produción musical electrónica, que será impartido pola música vilagarciá Vicky Longa.

A concellería de Igualdade de Vilagarcía de Arousa organiza esta actividade dentro do programa Muller e Cultura.

Esta sesión será gratuíta e está prevista para o sábado 27 de abril durante a mañá na sala de conferencias do Auditorio Municipal.

Vicky Longa é unha música, compositora e produtora musical. Desde mozo estudou guitarra e realizou un máster en produción musical. Durante oito anos impartiu clases na Escola de Música do Palau de Barcelona e converteuse nun referente do panorama musical co seu proxecto Manuela Kant, con Aina Godoy, con temas que ofrecían letras en galego, castelán e en catalán.

Na actualidade desenvolve unha carreira musical en solitario e é directora de Longa Music Lab.