RADIO.- Benito Olmo trae con 'Tinta y fuego' unha novela trepidante de homenaxe aos libros

Pódese mutilar un libro valioso (crematísticamente falando) para evitar que outra persoa adquírao polo valor que tería?, ou comprar unha tirada enteira e destruíla toda a excepción dun exemplar para así revalorizar ese libro?. Pódese e fíxose. Benito Olmo ben o sabe porque para escribir a súa última novela penetrou no mundo dos bibliófilos e os coleccionistas de libros.

Acompáñanos el e a súa recente novela, 'Tinta y fuego', no podcast 'Cara a cara' e cóntanos onde atopou o interruptor que deu luz a esta novela. Benito Olmo non só indagou entre e sobre coleccionistas e bibliófilos - que non son sinónimo de afeccionados á lectura -, senón tamén na historia. Concretamente no espolio de libros que os nazis fixeron en Europa. Esta é a parte real da novela que por encima de todo é "unha oda de amor aos libros, ás bibliotecas, ás lecturas e ás historias que sempre van facer falta".

Unha oda á lectura na que o autor fai chiscadelas con títulos de libros e autores reais, ou librerías e libreiros que non son froito da súa imaxinación. Si o é a protagonista, Greta, unha buscadora de libros valiosos ou raros. Esta nova, deostada recentemente entre a súa profesión, recibe un encargo que a pon fronte a ese espolio nazi. E aí arrinca o thriller colateral desta novela de narrativa áxil e absorvente ata a última páxina.

