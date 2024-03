Aprazado o concerto de Juan Magán en Sanxenxo debido á borrasca

Aprazado o concerto de Juan Magán en Sanxenxo © electrolatino_sanxenxo Concerto de Juan Magán © Juan Magán

Electrolatino Sanxenxo, empresa organizadora do concerto de Juan Magán na vila turística, anunciaba este mércores a suspensión da actuación do cantante de Badalona prevista para este xoves 28.

Segundo expoñen, a predición de choivas e a alerta máxima decretada para o xoves, durante o horario do evento, "obrígannos con toda a dor a comunicar a decisión deste aprazamento".

Engaden que para a organización "o máis importante é a seguridade dos asistentes e dos nosos traballadores, por iso vémonos abocados a tomar esta dura decisión"

O concerto trasládase ao 17 de maio, Día das Letras Galegas.

Segundo indica a organización, as entradas adquiridas serán válidas para ese día, sen necesidade de que se realice trámite algún.

No caso de que o público que adquirira a entrada non poida asistir deberá solicitar a devolución do diñeiro escribindo a info@ayudaeventos.com. Deberase indicar "DEVOLUCIÓN ELECTROLATINO (SANXENXO)" no asunto do correo.

A solicitude de reembolso da entrada poderá realizarse ata o día 11 de abril ás 23.59 horas.