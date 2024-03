'Hojas de hierba', un eloxio á sinxeleza do pintor J.C. Vilar no Palacete das Mendoza

Obra de 'Hojas de hierba', do pintor J.C. Vilar © J.C. Vilar Obra de 'Hojas de hierba', do pintor J.C. Vilar © J.C. Vilar

O Palacete das Mendoza acolle a partir deste venres 22 de marzo a exposición 'Hojas de hierba' do pintor e profesor pontevedrés J. C. Vilar.

A mostra poderá visitarse no Palacete das Mendoza ata o 7 de abril de luns a venres de 8 a 20 horas, os sábados e festivos de 10 a 14 e de 16 a 19 e os domingos de 10 a 14.

Esta exposición supón un "eloxio á sinxeleza" baseado no libro de poemas homónimo publicado en 1855 polo poeta Walt Whitman (Leaves of Grass).

Con estas obras, o pintor trata de mostrar "de que modo a beleza pode estar nas pequenas cousas, mesmo naquelas que ás veces poden pasar desapercibidas para a nosa mirada, xa sexan obxectos, recunchos de diferentes localidades ou personaxes rueiros anónimos".

A mostra está integrada por pinturas ao gouache, acrílicos e debuxos a tinta chinesa.

Juan Carlos Vilar (Pontevedra, 1958) ten formación autodidacta como debuxante. Cun estilo realista, comezou debuxando a lapis e carbón vexetal, e a súa técnica derivou ao 'gouache' (ou augada), tinta china e acrílico.

Comezou expoñendo de maneira colectiva en 1974 no Liceo de Vilagarcía de Arousa e, en 1982, fixo a súa primeira exposición individual na Sala Albatros de Pontevedra. En 1986 foi seleccionado no certame Novos Valores, convocado anualmente polo Museo de Pontevedra.

Ao longo da súa traxectoria ten recibido numerosos galardóns, como o primeiro premio do Certame Nacional de Debuxo Felipe Orlando (Málaga, 2017); o do XXII Concurso de Pintura con motivos taurinos (Sevilla, 2018) ou o segundo premio no concurso nacional de debuxo Antonio del Rincón (Guadalajara, 2020).