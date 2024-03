A residencia Campolongo e os hospitais Provincial e do Salnés acollen este 20 de marzo historias de Sete Falares

Día Mundial da Narración Oral 2023 © Mónica Patxot

Este 20 de marzo, coincidindo co equinoccio de primavera, celébrase o Día Internacional da Narración Oral e máis dunha vintena de artistas queren conmemorar esta data con solidariedade, dentro da programación do Festival Sete Falares.

Desta forma, está previsto que en Pontevedra se desenvolvan sesións de historias contadas no Hospital Provincial e na residencia de maiores de Campolongo. Tamén haberá accións no Hospital do Salnés.

Realizaranse actuacións desta arte escénica destinadas a escolares hospitalizados e a persoas de idade avanzada.

Pavís Pavós, organizadora do evento en Pontevedra, ten programados contos e historias nas aulas de pediatría do Provincial e do Salnés durante a mañá deste 20 de marzo coa participación de Olga Abad e Cris Collazo.

Durante a tarde, a partir das 18.00 horas, serán Cris de Caldas e Ángeles Goás as encargadas de divertir e entreter ao público no centro de maiores de Campolongo.

Esta festividade tivo a súa orixe en Suecia no ano 1991 e, co paso dos anos, sumáronse diferentes países. Nesta ocasión, o manifesto foi elaborado por Paula Carballeira, contadora de historias e Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023.

A agrupación Pavís Pavós tamén está a traballar na próxima edición do Festival Sete Falares, previsto entre o 2 e o 8 de xuño.