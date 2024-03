Orbil achégase a PontevedraViva para informar da próxima estrea do Salón do Libro

O lobo Orbil achegouse este mércores á redacción de PontevedraViva para informar da próxima estrea do Salón do Libro: a "Sínfonía Máxica", un novo espectáculo en gran formato do Mago Teto xunto coa Banda de Música de Salcedo.

Será este sábado, ás 19 horas, no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra, no marco do Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

Sinfonía Máxica é un espectáculo con quince números máxicos nos que a Banda de Música de Salcedo poñerá en directo a banda sonora para levar ao público a un mundo de música e ilusións, onde todo é posible menos o aburrimento.

O Mago Teto ten máis de trinta anos de traxectoria ás súas costas, o que lle converte nun dos ilusionistas máis veteranos e relevantes en Galicia. No seu último espectáculo, Rock & Magic, combina música en directo con maxia.