'Los 300' vólvense "Tolocodelcoco" e actuarán na Sala Aturuxo de Bueu

O trío de multiinstrumentistas 'Los 300' actuará o vindeiro domingo 24 de marzo na Sala Aturuxo de Bueu dentro da súa xira ‘Tolocodelcoco Tour’ coa que percorrerá a xeografía nacional. A banda foi seleccionada ademais para a 14º edición do circuíto Virando Por Salas.

Esta xira vén acompañada do lanzamento do vídeo single 'Tolocodelcoco', que definen como "unha impetuosa salsa afrobeat galáctica que vai explotar as cabezas e as pistas de baile". O divertido videoclip creado polo videoartista Rubén da Trindades é unha oda ao baile enche de psicodelia e sabor.

Con 'Tolocodelcoco' inician a despedida do seu último disco 'The Penguin Trip'neste 2024. Un álbum inspirado nun imaxinario pingüín viaxeiro que percorre medio mundo e parte do espazo; bailando a ritmo de jazz-funk, psicodelia, afrobeat, cumbia, salsa e electrónica orgánica; marca Os 300. Nesta aventura tamén participa Macaco con en o track 'Survivors.

O trío 'Los 300' é un colectivo creativo nado en 2013 en Granada, formado por Manuel Coladoes (guitarra, baixo e voz), Zeque Olmo (batería, percusións e teclados) e Jimi García (trompeta, syntes e pad), compoñentes tamén da banda Eskorzo. Decidiron emprender este proxecto artístico paralelo para continuar coa experimentación e investigación musical.

Mediante o dominio maxistral do loop, estes multiinstrumentistas constrúen as súas cancións tanto no estudo como no escenario de forma que xeran a sensación de estar #ante unha gran orquestra, de aí o seu nome.

Nos seus 10 anos de carreira publicaron tres discos: 'The Monkey Howler Times', ‘The Fighting Kangaroo’ e ‘The Penguin Trip’.