"Misery Class", o novo espectáculo de Goyo Jiménez, recalará en Pontevedra en outubro

O cómico Goyo Jiménez, un dos grandes expoñentes da comedia española, volverá a Pontevedra en outubro. Farao para presentar o seu novo espectáculo, "Misery Class".

Será o venres 18 de outubro, ás 21:00 horas, no auditorio de Afundación.

"Misery Class", escrito desde o seu punto de vista como persoa e non como personaxe, é produto da súa análise do que lle rodea e co que consegue ata ofrecer solucións.

Un espectáculo no que Jiménez aborda os asuntos da "clase da miseria", o lugar onde están a maioría das persoas.

As entradas para ver este espectáculo xa están á venda, a un prezo de 24 euros, na plataforma Ataquilla.com.