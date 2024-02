Mika © Atlantic Fest Avance do cartel do Atlantic Fest 2024 © Atlantic Fest

Apenas un par de días despois de confirmar a Los Planetas, celebrando o trinta aniversario do seu disco Super 8, o Atlantic Fest desvelou gran parte do seu cartel para a súa edición de 2024, que se celebrará en Vilagarcía de Arousa os días 19, 20 e 21 de xullo.

Son un total de once as bandas e artistas as que se suman ao festival, que terá a Mika como un dos seus grandes atractivos. O músico de orixe libanesa saltou á fama co pop de influxo 'glam' do seu espectacular debut discográfico, o álbum Life in cartoon motion de 2007.

Actuará en Vilagarcía na última xornada do Atlantic Fest, o sábado 21 de xullo, segundo anunciou os organizadores do festival.

A el sumarase Andrés Suárez, que presentará o seu último traballo Viaje de Ida y Vuelta acompañado e arroupado pola súa banda; ou Sílvia Pérez Cruz, que mostrará unha proposta musical que abarca xéneros como o flamenco, jazz, música clásica ou a tradición catalá.

Tamén soarán Sidonie, un dos clásicos do indie nacional; a 'kinkidelia' de Derby Motoreta's Burrito Kachimba; Elefantes, que celebrarán en Vilagarcía os seus trinta anos de carreira; ou o pop clásico de Cariño, que virá tras suspender o seu concerto o ano pasado.

Este avance do Atlantic Fest complétase con Luis Fercán, que chegará co seu terceiro disco, Postales Perdidas; as bandas The Parrots e Gazella e a carismática Rocío Saiz, que presentará en directo o seu novo traballo musical, Autoboicot y descanso.

As entradas poñeranse á venda este venres 9 de febreiro, a partir das nove da mañá, a través de www.atlanticfest.com. Os abonos terán un prezo de 40 euros durante as primeiras 24 horas. Os menores de 12 anos terán acceso gratuíto.