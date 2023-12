Carlos Martínez-Peñalver: "Estar en Novos Cinemas é como volver á casa cos deberes feitos"

O director vigués Carlos Martínez-Peñalver © PontevedraViva Escena da película "Á procura da estrela", de Carlos Martínez-Peñalver © Novos Cinemas

Coa proxección de "Á procura da estrela" do director vigués Carlos Martínez-Peñalver comezou este martes a oitava edición de Novos Cinemas, o festival internacional de cinema de Pontevedra, que se celebrará ata o vindeiro domingo.

Martínez-Peñalver, que participa fóra de concurso, agradeceu que este festival fora o primeiro que os acolleu como proxecto en desenvolvemento xa que os seus primeiros pasos deunos no LAB -a incubadora cinematográfica- de Novos Cinemas en 2019

A súa película, rodada na Serra da Estrela portuguesa, a medio camiño entre o documental e a ficción, protagonizou a sesión inaugural do festival, mostrando a historia dun viaxeiro que busca rexistrar os sons en vías de extinción da montaña máis alta de Portugal.

"É como volver á casa cos deberes feitos", explicou a PontevedraViva o director, que aos seus 33 anos xa traballou na montaxe de películas de cineastas consagrados como Oliver Laxe, Carla Andradre, Andrés Sanjurjo ou Fernando Gómez-Luna.

A súa proxección en Novos Cinemas, tras a súa estrea hai un par de semanas no Festival Internacional de Cine de Xixón, supón o debut en Galicia desta cinta, o que para o seu creador "ten un valor emocional engadido moi forte".

Con "Á procura da estrela", Carlos Martínez-Peñalver buscaba rodar "nun sitio que non coñecía" e acabou atopando "por azar" un lugar ao que define como "espello de Galicia" no que se topou cunha lenda, a do pastor e a estrela, que quixo reinterpretar nesta película.

"Quería falar dos problemas que vive a Serra da Estrela e todos os paraísos naturais de expropiación da montaña, de mercantilización da contorna rural", detallou o director.

A película está protagonizada polo actor Joel Fontán, que dá vida a Xoel, un fonografista ao que unha misteriosa melodía fará que se perda no macizo e que, segundo Martínez-Peñalver, "é un alter ego meu" pero tamén representa a todos os "urbanitas modernos" que buscan transitar nun espazo natural "para buscar a sanación".