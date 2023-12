Dúas xornadas de Panxoliñas no Teatro Principal coa participación de sete corais

Coral Bella Helenes © Coral Bella Helenes

A Coordinadora de Corais organiza o Concerto Panxoliñas Nadal 2023 durante dúas sesións no Teatro Principal de Pontevedra.

A primeira desenvolverase este venres 8 de decembro a partir das 20.00 horas.

O programa desta primeira sesión acolle a participación das seguintes corais que interpretarán varias pezas:

CORAL AIRIÑOS

- Vinde Nenos e rapaces

- Festejo de Navidad

Entre as Silveiras

- No fermoso arenal

CORAL HELÉNICA

- En la mas fría noche

- Alo po la noite

- Con un sombreiro de palla

- Yo te dire

CORAL ALAMEDA

- La barca de oro

- Las campanas de belen

- Mi niño es tu niño

- Despedida do ano vello

CORAL COLEGIO DE ABOGADOS

- Villancico Yaucano

- Linda noite

- Mariñeiro

- White Christmas

Na xornada do sábado 9 serán tres as agrupacións participantes no recital:

ORFEÓN PONTIS VETERIS

- Alo entre as pallas

- Irmaus

- Ala pola noite

- Galicia docemente

- Toca o pandeiro manoel

CORAL BELLA HELENES

- Habanera de don gil de alcala

- O nadal

- Al filo de media noche

- Vinde a belen galegos

- Noche de paz

CORAL POLIFÓNICA O’CHOPO

- Hoy comamos y bebamos

- Ya viene la vieja

- Mariñeiro

- Alma llanera

- Jimgle bells