En Marea e BNG esixen a dimisión ou cese inmediato do alcalde de Sanxenxo Telmo Martín

Ante a sentencia do Tribunal Supremo que condena á empresa Construcuatro do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a devolver 1.2 millóns de euros polos sobreprezos na venda de pisos en Navia e pagar 2,4 millóns de euros á Xunta de Galiza así como a prohibición de acometer a construción de vivendas de protección oficial durante seis anos, os grupos parlamentarios de En Marea e o BNG esixiron a súa inmediata dimisión e no caso de non se dar, o seu cese.

Deste xeito o vicevoceiro de En Marea no Parlamento, Antón Sánchez, instou ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a actuar inmediatamente xa que "non se poden tolerar comportamentos corruptos e especulativos coa vivenda protexida pública".

Pola súa banda a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón afirma que si "Feixóo quere rexenerar o PP debe empezar por cesar a Telmo Martín, condenado por estafar na venda de vivenda protexida".

Pontón lembrou que o expediente sancionador non partiu do Partido Popular, foi unha decisión do goberno bipartito do que formaba parte o BNG a través da consellería de Vivenda que dirixía Teresa Táboas que "o Partido popular intentou torpedear".