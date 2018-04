A Escola de Canteiros esixe á Consellería de Educación a homologación dos títulos dos seus alumnos

José Ramón Piñeiro, secretario da Unión Comarcal de Pontevedra (esquerda) durante a rolda de prensa na sede de Comisións Obreiras © Paula Sanmartín José Ramón Piñeiro, secretario da Unión Comarcal de Pontevedra durante a rolda de prensa na sede de Comisións Obreiras © Paula Sanmartín

A Escola de Canteiros de Pontevedra busca a homologación dos títulos expedidos no centro, que na actualidade non están recoñecidos oficialmente pola Consellería de Educación da Xunta. Para iso, a través do sindicato Comisións Obreiras (CCOO), a escola solicitou a reunión coa presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e co conselleiro de Educación Román Rodríguez para avanzar nesta materia.

A Deputación realizou un aumento no orzamento da escola de 730.000 a máis de 900.000 euros, un paso fundamental para conseguir o recoñecemento deste título, segundo palabras de José Ramón Piñeiro, secretario da Unión Comarcal de Pontevedra de CCOO. Tamén se efectuou unha inxección de orzamento de máis de 400.000 euros para o acondicionamento das instalacións da escola acorde coas esixencias de homologación e en materia de accesibilidade para alumnos con discapacidades.

Para o recoñecemento do título a nivel de Formación Profesional esixiuse que os profesores realicen un curso para acreditarlles a este nivel de ensino, co que catro deles xa contan. Ademais planeouse a mellora dos contratos dos docentes a xornada completa a partir do ano 2019.

A Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra conta actualmente con 25 alumnos repartidos en dúas quendas, 11 no de día e 14 no de noite. Os números foron descendendo cos anos, pero espérase que repunten tras o recoñecemento do título, ao tratarse da única Escola de cantería de toda Galicia.