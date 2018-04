Tres peritos acreditan un "episodio psicótico" nun acusado de tentar queimar ao seu pai

Un veciño da Estrada sentou este martes no banco dos acusados para responder por un delito tentado en grao de tentativa e outro de lesións porque presuntamente provocou un incendio na vivenda familiar para tentar matar o seu padrasto. El non negou os feitos, pero tampouco os confirmou, pois asegura que non lembra nada do ocorrido. Esta circunstancia acreditárona tres peritos que realizaron un informe sobre o seu imputabilidad e concluíron que aquel día "tuvo un episodio psicótico breve".

Os peritos concluíron que o acusado "no es imputable" porque ten o que lles parece que é un "trastorno esquizotípico de personalidad" que lle provoca que teña "escasa relación con el medio" e "comportamientos extraños" e viva "apartado y aislado". Tampouco descartan que teña outro posible diagnóstico, o que lle fixo a especialista do cárcere durante o tempo en que estivo en prisión provisional, unha síndrome de asperger.

Ambos os diagnósticos deberían confirmarse cun exame máis completo, de modo que as tres peritos recomendan o internamento do acusado nun centro psiquiátrico para poder facerlle seguimento, concretar o diagnóstico e fixar un tratamento. Non ven posible lograr unha melloría no seu caso sen ese interamiento, xusto a medida que solicita a Fiscalía neste xuízo. Polo delito de intento de asasinato pide que sexa condenado a 12 anos de internamento.

O xuízo deberá continuar o próximo 24 de abril na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra porque este martes non se presentou á vista unha testemuña que a Fiscalía considera crucial, unha veciña do acusado que aquel día, o 19 de febreiro de 2017, estivo co el antes e despois do incidente.

A falta desa proba final, xa declararon na sala de vistas o resto de testemuñas e peritos citados, así como o propio acusado, que explicou que aquel día estivera bebendo viño e cervexa no teleclub da súa parroquia e "estaba un pouco perxudicado". A partir de aí, non puido aclarar ningún extremo do incendio, pois "ou único recordo que teño é catro días despois nunha cela de illamento".

En todo caso, declarou na sala que "estou profundamente arrepentido se foi así" e aclarou ao tribunal que "nunca fun unha persoa violenta nin daniña para a sociedade". Con 12-13 anos acudiu a unha consulta dun psiquiatra e diagnosticáronlle TDAH, dándolle un tratamento. Desde entón, non volveu a ningún especialista.

Esa falta de memoria relativa ao día do incendio non se estende ao resto das súas circunstancias persoais. Asegura que leva "toda a vida de problemas" e sufriu malos tratos no colexio e por parte do seu padrasto, co que conviviu desde os cinco anos ata que a súa nai e el mudáronse un piso en Pontevedra e o acusado seguiu na vivenda da súa avoa na Estrada, á que eles tan só ían de cando en vez. A relación foi sempre mal e relatou episodios de insultos e que lle trataba "con menosprezo".

A mala relación acreditouna o seu padrasto, que declarou como vítima que o acusado "sempre fue retorcido" e "rebelde" e que a súa relación complicouse xa de adulto cando empezou a reprocharlle que non facía nada útil coa súa vida. Antes do incendio xa tiveran enfrontamentos e cruzamento de insultos, pero nunca nada tan violento como nesta ocasión.

Sobre o día dos feitos el e a súa muller non estaban na casa e unha veciña xa lles avisou por whatsapp que o seu fillo "estaba dando golpes pola casa adiante" e fóra de si. Tardaron en regresar e, cando o fixeron, xa estaba durmido. Pouco despois, espertouse, causou desfeitas na porta da habitación dos pais cun machada e, cando el refuxiouse no cuarto, asperxeu o acceso con gasolina e plantoulle lume.

O padrasto relata que saíu como puido e, xa fóra, o acusado empuxoulle e insultoulle: "Estás vivo, fillo de puta". Esta versión confírmaa a nai do procesado, que di que o seu fillo estaba "moi alterado" e "fóra de si", como nunca antes lle vira. " Eu non recoñecía ou meu fillo" e mesmo a ela obrigoulle a saír da casa, aínda que non pode confirmar se foi para salvala das chamas ou para evitar que salvase ao seu marido. Segundo a súa percepción, "non era nada consciente do que estaba facendo".