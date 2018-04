O Goberno de Carmela Silva destina fondos para a contratación de 48 persoas en Bueu e O Grove

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra aprobou a décima relación de concellos que se van beneficiar das achegas da liña 3, para o fomento do emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, do Plan Concellos 2018. Así, Baiona, Bueu e O Grove son as vilas que van recibir 553.560,89 euros para a contratación de 86 persoas.

A Bueu, a Deputación de Pontevedra achega 164.831,78 euros para contratar 27 traballadores que realizarán tarefas relacionadas coa xardinería, administración, animación, carpintería, traballo forestais e limpeza.

A Deputación de Pontevedra destinará ao Grove 180.401,75 euros para contratar 21 traballadores para obras públicas, carpintería, traballos forestais, xardinería, administración, condución e turismo.

Este ano, a liña 3 do Plan Concellos está dotada de 9.540.000 euros, un 2,5% máis que no 2017. Con estas achegas aos concellos de Baiona, Bueu e O Grove, xa está concedido o 86% da liña 3, beneficiando a 53 concellos da provincia e empregando a preto de 971 persoas.