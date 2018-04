Sanxenxo presenta á Deputación proxectos por un total de 1,2 millóns de euros

1.220.000 euros é a contía aproximada na que están valorados os proxectos que o Concello de Sanxenxo remitirá á Deputación de Pontevedra, para que sexan financiados con cargo ao Plan Concellos 2018-2019. Este mércores celebrarase un Pleno con carácter extraordinario para presentar as solicitudes, un trámite necesario.

A cantidade total da que dispón Sanxenxo no Plan Concellos, é de 1.644.700 euros, polo que faltarían por distribuír 424.000 euros para o ano 2019. Os proxectos que agora mesmo atópanse en fase de redacción e o seu orzamento aproximado son os seguintes:

SERVIZOS BÁSICOS

Abastecemento Outeiro-Quintáns- Ricardo Santos. 193.390 euros. Instalación de colector de saneamento de augas residuais e tubaxe de abastecemento de auga en Outeiro (Vilalonga), Quintáns (Noalla) e Ricardo Santos (Padriñán).

193.390 euros. Instalación de colector de saneamento de augas residuais e tubaxe de abastecemento de auga en Outeiro (Vilalonga), Quintáns (Noalla) e Ricardo Santos (Padriñán). Abastecemento Buezas-Aldariz. 47.600 euros. Prolongación da rede de abastecemento de auga desde Buezas (Nantes) ata Aldariz (Padriñán).

47.600 euros. Prolongación da rede de abastecemento de auga desde Buezas (Nantes) ata Aldariz (Padriñán). Instalación Saneamento Canelas. 54.600 euros. Instalación da rede de saneamento de augas residuais en Canelas (Portonovo).

54.600 euros. Instalación da rede de saneamento de augas residuais en Canelas (Portonovo). Fornezo bomba de auga, 33.200 euros. Subministración e Instalación de bombas nos bombeos de augas residuais da Revolta (Noalla) e Arnosa (Vilalonga).

33.200 euros. Subministración e Instalación de bombas nos bombeos de augas residuais da Revolta (Noalla) e Arnosa (Vilalonga). Pavimentación Noalla-Vilalonga. 79.000 euros. Pavimentación e dotación de abastecemento de auga en viarias municipais de Tombelo, Pontes, Piñeiros, Freixo.

INFRAESTRUTURAS

Priorado Arra, 185.300 euros. Un novo investimento na Casa do Priorado de Arra permitirá terminar a súa rehabilitación.

185.300 euros. Un novo investimento na Casa do Priorado de Arra permitirá terminar a súa rehabilitación. Marquesiñas , 102.800 euros. Novas marquesiñas e poñer en marcha un “plan renove” desta infraestrutura en diferentes puntos do municipio, substituíndo as existentes, ou colocando novas onde sexa necesario.

, 102.800 euros. Novas marquesiñas e poñer en marcha un “plan renove” desta infraestrutura en diferentes puntos do municipio, substituíndo as existentes, ou colocando novas onde sexa necesario. Aseos Praias, 130.000 euros. Adquisición de módulos fixos que se instalarán en diferentes praias, co obxectivo de mellorar a calidade dos servizos dos areais.

130.000 euros. Adquisición de módulos fixos que se instalarán en diferentes praias, co obxectivo de mellorar a calidade dos servizos dos areais. Casa de Don Fernando, 134.000 euros. Para mellorar a accesibilidade das instalacións e para executar proxectos pensados na casa.

134.000 euros. Para mellorar a accesibilidade das instalacións e para executar proxectos pensados na casa. Camiño As Salinas e Da Costiña a Fonte de Ons, 131.000 euros. As Salinas é un paso duns 500 m de lonxitude, utilizado diariamente por un gran número de persoas, por conectar o núcleo da Revolta coa contorna da Lanzada. Este viario, e o que transcorre desde A Costiña a Fonte de Ons, necesitan que se acometa neles unha actuación de mellora do firme existente e que poña fin aos problemas de inundacións que se suceden en As Salinas.

131.000 euros. As Salinas é un paso duns 500 m de lonxitude, utilizado diariamente por un gran número de persoas, por conectar o núcleo da Revolta coa contorna da Lanzada. Este viario, e o que transcorre desde A Costiña a Fonte de Ons, necesitan que se acometa neles unha actuación de mellora do firme existente e que poña fin aos problemas de inundacións que se suceden en As Salinas. Parque Espiñeiro, 126.000 euros. Renovación da zona deportiva do Parque do Espiñeiro.

Estes proxectos anteriormente mencionados pertencen á primeira liña 1 do Plan, destinada a investimentos. Ademais desta, o Plan Concellos conta con dúas liñas máis; unha centrada na no financiamento de actos culturais, sociais, deportivos e educativos. E a outra destinada ao fomento do emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais.