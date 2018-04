Sánchez Gordillo pecha o ciclo de conferencias da Semana Galega da Filosofía

O alcalde de Marinaleda José Manuel Sánchez Gordillo con Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot Sinatura do alcalde de Marinaleda José Manuel Sánchez Gordillo no libro de honra do Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

Juan Manuel Sanchez Gordillo presume de ser alcalde de Marinaleda, un municipio de Sevilla onde os habitantes poden acceder á vivenda por 15 euros ao mes e gozar de instalacións como a piscina comunitaria por 1,8 euros ao ano. Será o encargado de pechar a Semana Galega da Filosofía, que este ano está adicada ao común.

Sánchez Gordillo é un personaxe coñecido pola súa forma de loitar contra o capitalismo, como foi o asalto a varias cadeas de supermercados en 2012 para roubar alimentos de primeira necesidade e darllos a persoas en situación de exclusión social. Este "Robin Hood" da modernidade declárase abertamente anticapitalista, antiimperialista e avoga pola loita mediante a non violencia.

Este venres pechará o ciclo de conferencias coa súa Lección de clausura, onde dará o seu punto de vista sobre a realidade que vivimos hoxe en día, tocando gran variedade de temas tan candentes e moi á orde do día como é o uso de armas por parte da OTAN ou o dereito á vivenda digna.

O relator foi recibido polo Alcalde este xoves no edificio do Concello de Pontevedra, onde escribiu unhas liñas no libro de honra e posteriormente fixo unhas declaracións sobre o relatorio que terá lugar este venres ás 20:00 h no Teatro Principal.

Na mesma exporá as súas valoracións sobre a situación do público e o social na actualidade. Nas súas declaracións afirma que tentará dicir ás claras as contradicións que ten o sistema, como a perda de soberanía dos pobos, a perda da liberdade e de dereitos, e expor como cada vez máis o gran ladrón da soberanía é o "imperialismo económico".

Tamén asegura que a utopía non é unha cousa inalcanzable, senón que aqueles soños máis nobres do ser humano mediante a loita pacífica pódense converter en realidade. Tamén asegura que a loita debe ser non violenta e que a carreira de armamento debe acabarse de parte de todos os países.