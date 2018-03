San Antoniño y Barcelos, escenario de una programación cultural para impulsar el comercio

Presentación do Pé da Rúa na rúa San Antoniño e praza de Barcelos © Mónica Patxot Covadonga Canitrot, Anabel Gulías, Marcos Rivas e Beatriz Císcar na presentación do Pé da Rúa © Mónica Patxot

A dinamización comercial segue no punto de mira do Concello de Pontevedra. O proxecto 'Pontevedra Capital Shopping' abre a súa programación do ano 2018 cun Pé de Rúa en San Antoniño e a praza de Barcelos, co obxectivo de impulsar a relación entre cidadáns e comerciantes nestas dúas zonas pouco concorridas.

O sábado 7 de abril levarase a cabo a iniciativa por parte da Concellería de Promoción Autonómica, cunhas actividades enfocadas, sobre todo, aos máis pequenos.

O vídeo promocional elaborado por Beatriz Císcar e Covadonga Canitrot retrata o espírito do evento. Nel, un neno cun estilo moi rockeiro percorre os comercios de San Antoniño ao ritmo do grupo pontevedrés Glitter & Litter.

Música, teatro, danza, talleres e charlas, tal e como explica o programador do evento Marcos Rivas, asolagarán as rúas no horario comercial, coa seguinte programación:

Praza de Barcelos

12.00 a 13.30 horas: Horticultura creativa

13.00 horas: In Rainbows de Radiohead versionada por nenos

17.00 a 19.00 horas: Festi Bonobo

18.30 a 19.30 horas: Bebidas Saúdables

19.00 horas: Danza Urbana

20.00 horas: Acústico de Vörtex

21.00 horas: Actuación de Grima

Rúa San Antoniño

12.30 horas: Performance 'Rúa de Acción'

13.30 a 15.00 horas: Pelexo de Gaita

17.00 horas: Charla de Diana López 'A necesidade dunha sociedade feminista', na cafetería Tropic

18.00 a 19.00 horas: Obradoiro de Ilustración

18.00 horas: Performance 'Rúa de Acción 2' diante do supermercado Día

A concelleira de Promoción Económica, Anabel Gulías, explica que o balance do anterior ano foi positivo. Aínda que algúns comerciantes non viron un aumento significativo nas súas vendas, si demandan á institución que siga apostando por este tipo de iniciativas. Por iso, insiste en que a programación ten que ser continua e non limitarse a un día.

Como consecuencia, as citas previstas para este ano repiten zonas de edicións anteriores. O 21 de abril volverán levar a cabo actividades na Oliva, o 12 de maio presentarase unha nova edición de Rizando o Rizo e o 26 dese mes haberá un Pé de Rúa na rúa Castelao. Xa no 9 de xuño está prevista unha actividade na contorna do Hospital Provincial, o 8 de setembro na rúa Rosalía de Castro e o 22 dese mes en Cruz Gallástegui.