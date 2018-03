Cidade de México enviará unha carteira de investidores interesados en Pontevedra

Sinatura do protocolo de colaboración entre Pontevedra e Cidade de México © Concello de Pontevedra

Pontevedra e Cidade de México xa están unidas por un protocolo de colaboración en materia económica. Foi asinado na última xornada da delegación pontevedresa na capital azteca.

O convenio foi rubricado pola concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías e o secretario de Desenvolvemento Económico, José Francisco Caballero García, ante a presenza do alcalde Miguel Anxo Fernández Lores.

Tanto Fernández Lores como o secretario mexicano destacaron a importancia do acordo que, no caso da Boa Vila, permitirá importantes oportunidades comerciais.

Cidade de México, segundo Caballero, atópase inmersa nun proceso de reorganización política e ten como prioridade a recuperación dos seus espazos públicos. De aí, a importancia de mirar cara cidades como Pontevedra que poderán servir de inspiración para actuacións nas distintas colonias ou delegacións da capital mexicana, que ten 8 millóns de residentes.

Ademais, o secretario tamén apostou por compartir investimentos, especialmente naquelas industrias limpas que está a desenvolver a cidade, como a farmacéutica, chegando incluso a realizar misións comerciais tanto de empresarios mexicanos a Pontevedra, como á inversa.

A intención da Secretaría é enviar, nas vindeiras semanas, unha documentación coa carteira de inversores mexicanos interesados no acordo ratificado hoxe.

Outro dos asuntos aos que se referiron os responsables políticos foi o turismo. De feito, a delegación de Pontevedra trasladoulle ao departamento de desenvolvemento económico, que Pontevedra está a buscar investimentos hoteleiros, un sector moi potente no país latinoamericano.

Anabel Gulías destacou que "temos unha cidade preparada para recibir esa inversión, levada, sempre, por canles institucionais e con garantías".

A sinatura deste acordo é froito da visita realizada o Concello de Pontevedra a Cidade de México o pasado mes de agosto no marco da celebración de ExpoPymes, momento en que Pontevedra visitou a capital nunha misión comercial, acompañada de dez empresarios locais, e na que se abriron as portas para fortalecer a colaboración entre as partes.

O protocolo, que terá unha vixencia de dous anos, pretende formalizar unha relación bilateral para o crecemento de oportunidades económicas entre ambas partes, especialmente nas industrias máis avanzadas, a través do comercio, o investimento e a innovación.

Os obxectivos que se buscan son desenvolver e implementar iniciativas conxuntas e coordinadas nas exportacións e investimento estranxeiro, innovación e investigación, educación e capital humano, transferencia de coñecemento e innovación para ampliar as oportunidades de negocio e fortalecer os lazos culturais, históricos e económicos.