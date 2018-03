O Goberno local continúa o seu labor "evanxelizador" do modelo de cidade

Varios membros do Goberno municipal de Pontevedra continúan esta semana divulgando polo mundo o modelo urbano seguido pola cidade do Lérez.

Así, ante un auditorio de arredor 2.000 persoas (a gran maioría profesionais do urbanismo e da arquitectura e estudantes), o alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores ofreceu este martes unha conferencia sobre a Boa Vila no foro Mextrópoli, que se desenvolve no Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Na súa intervención, de media hora de duración, o alcalde non quixo dar receitas de como crear unha cidade para todos "cada unha ten que seguir o seu propio camiño", pero si que defendeu que "todos coincidimos en querer crear cidades sostibles".

O "modelo Pontevedra" é un dos tres casos prácticos de transformación urbana que se van analizar e debater este martes no encontro "Repensando o espazo público" que organiza ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura).

Neste caso, será a tenente alcalde, Carme da Silva a que faga a exposición en Madrid xunto ao arquitecto Emilio Hormias Laperal que falará da experiencia de Bellvitge e de Canyelles (Barcelona) e o enxeñeiro-urbanista Carlos Corra do departamento de Mobilidade do Concello de Madrid que presentará o Paseo Eje Norte- Sur Prado-Recoletos-Castellana.